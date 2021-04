Pour une gestion de télégrammes à l'ère du numérique, Algérie poste a développé une plateforme informatique dénommée «[email protected]». Ce nouveau mode de transmission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise publique précitée. Algérie poste s'attelle, en effet, à développer et diversifier ses différentes prestations au profit de ses usagers.

Le service «[email protected]» s'adresse plus particulièrement aux administrations publiques, entreprises économiques, PME et PMI. Il est également destiné aux organismes financiers, bancaires et d'assurances ainsi qu'aux professions libérales. Qualifié de «rapide, fiable, confidentiel et sécurisé», le télégramme électronique vous permet de profiter d'une preuve de livraison. Mais il offre aussi la possibilité de suivre l'acheminement de vos envois à distance. Cette solution de messagerie électronique propose des tarifs adaptés en fonction de la caractérisation des messages.