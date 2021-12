L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger, Etusa, a annoncé l'organisation d'une balade touristique à bord du bus des Champions de la Coupe arabe 2021. Intitulée «Balade à Alger», cette randonnée à travers les rues de la capitale permettra aux «heureux» de découvrir, à l'occasion des vacance d'hiver, les monuments et la beauté d'Alger, révèle l'Entreprise sur sa page Facebook.

La même source précise que la randonnée est fixée de 7 à 19h. Pour ce faire, trois itinéraires sont retenus. Le premier débutera du jardin d'Essai (Al-Hamma) jusqu'au sanctuaire du Martyr (Maqam Chahid) en passant par la rue des Fusillés. Le second sillonnera les Sablettes, la Grande-Poste et la place des Martyrs. Le dernier ira de la place des Martyrs en passant par la place Emir Abdelkader, le tunnel Audin rue Mohammed V, Palais du peuple,rue Didoouche-Mourad pour revenir au piont de départ.