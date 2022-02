Le Grand Sud à bas prix. Les prix des billets d'avion d'Air Algérie et de Tassili Airlines vont connaître une baisse substantielle pour les vols depuis et vers le Grand Sud. Dans un communiqué, le ministère des Transports a annoncé l'exonération des billets du transport aérien des voyageurs, en provenance ou à destination de 10 aéroports du Grand Sud, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette mesure concerne les vols de et vers les aéroports d'Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, Illizi, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Timimoune, Tindouf et In Amenas, a précisé le communiqué. Une décision prise dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 90 de la loi de finances 2022. En outre, le ministère révèle que cette mesure devra être élargie aux aéroports des autres wilayas du Sud, et ce, dans le cadre du projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2022.