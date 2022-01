Plus de 7 mois après la réouverture partielle des frontières algériennes, il est toujours aussi difficile de voyager vers l'Algérie en raison, notamment de la cherté des billets d'avion. Mais il semble bien qu'une baisse est annoncée pour les départs après le 20 janvier. Chez Air Algérie, on peut voyager entre Marseille et Alger à partir de 312 euros en aller simple. On constate également une baisse des prix chez Air France et sa filiale low cost Transavia. Sur le site d'Air France, les vols Paris - Alger de Transavia sont proposés entre 227 euros et 347 euros l'aller simple. Pour ses propres vols, Air France propose des billets à des prix entre 451 et 761 euros. Chez Volotea, Bordeaux - Alger s'affiche à 390 euros en aller simple pour un départ le 27 janvier. C'est presque 50% de moins que le prix pratiqué habituellement (716 euros) sur cette ligne que la low cost espagnole est la seule à desservir. Cette baisse des prix peut s'expliquer par la baisse de la demande en raison de la forte propagation du variant Omicron.