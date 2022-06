La Protection civile, a effectué des visites de prévention et de sécurité au niveau de l'ensemble des établissements scolaires et centres d'examens, désignés pour abriter les examens du BEM et du bac. Le but de ces visites est de s'assurer de la conformité aux normes de sécurité des locaux destinés à ces examines et des mesures préventives, où les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs visites de prévention à travers 2741 centres d'examen pour le cycle moyen (BEM) et2525 centres d'examens pour le cycle secondaire (bac), ainsi qu' au niveau de 201 centres désignés pour le processus de correction. En plus de ces visites de prévention, la Dgpc a mobilisé 18562 agents d'intervention tous grades et fonctions confondus et 1460 ambulances, 1026 engins d'incendie au niveau de tous les centres d'examens du pays.