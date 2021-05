Le secrétaire général du parti du FLN, Abou El Fadl Baâdji n'a pas apprécié la dernière sortie du président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina. En réplique, Abou El Fadl Baâdji a accusé Bengrina de jouer sur la corde sensible de «régionalisme» et d'«exploiter la religion de manière vulgaire». Et de se demander: «Est-ce avec ce discours qu'ils veulent remplacer le FLN?» De Constantine, Baâdji a défié l'ancien candidat à l'élection présidentielle de dévoiler son programme et de l'expliquer aux Algériens, d'autant, a-t-il souligné «les listes d'El-Bina comprenaient des dizaines de cadres du FLN». Sur sa lancée, le secrétaire général du FLN n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en affirmant que le FLN «ne fait pas partie d'une organisation mondiale», en faisant référence à l'obédience du mouvement El-Bina, accusé de sympathie avec la mouvance des Frères musulmans.