Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué hier, une visite de travail et d'inspection au stade de Douéra dans la capitale. Selon un communiqué du ministère, le ministre s'est enquis, lors de sa visite, du rythme des réalisations tout en ordonnant la levée de toutes les réserves entravant les travaux du stade. Le ministre a également ordonné de préparer un inventaire de tous les équipements nécessaires aux travaux au niveau du stade. «Afin de les préparer dans les délais et les acquérir sur le marché national et éviter de les importer» a insisté le ministre.