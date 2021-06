Merveille naturelle de l'est du Yémen, entourée de mystère, d'histoires de démons et d'esprits maléfiques, le puits de Barhout, connu sous le nom de «puits de l'enfer», fascine les géologues. À environ

1300 km de Sanaa, ce trou géant situé dans le désert de la province d'Al-Mahra fait 30 mètres de large et serait profond de 100 à 250 mètres. Selon le folklore local, il sert de prison aux démons, superstition renforcée par les odeurs nauséabondes qui s'en dégagent. Les responsables affirment ignorer ce qui s'y trouve. Salah Babhair, directeur général de l'autorité chargée de l'étude géologique et des ressources minérales, affirme: «Nous sommes entrés dans le puits, à plus de 50-60 m de profondeur et avons remarqué des choses étranges...Nous avons également senti une odeur bizarre... C'est très mystérieux». La superstition locale veut que les objets proches du trou soient aspirés vers celui-ci. Selon Salah Babhair, le puits a des «millions et des millions» d'années. Au fil des siècles, des histoires ont circulé sur les «djins», des esprits maléfiques qui vivraient dans le puits.