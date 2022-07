Une automobiliste enceinte récemment verbalisée par la police du Texas parce qu'elle roulait dans une voie réservée au covoiturage estime que son foetus compte comme un passager et a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Brandy Bottone, 32 ans et à sa 34e semaine de grossesse, a été arrêtée le 29 juin sur une voie rapide par un policier qui lui a infligé une amende, l'estimant seule à bord de sa voiture. Elle était dans une voie réservée aux véhicules transportant au moins deux personnes, ce qu'elle ne conteste pas. Mais la jeune femme avait plaidé auprès du policier, en vain, que son enfant à naître était bien une personne aux yeux de la loi étant donné que la Cour suprême des Etats-Unis était revenue quelques jours plus tôt sur l'arrêt qui garantissait le droit à l'interruption volontaire de grossesse au niveau fédéral, remettant cette décision entre les mains de chaque Etat. Le policier a dit «y a-t-il quelqu'un d'autre dans la voiture», a-t-elle raconté à la chaîne CNN. «J'ai pointé du doigt mon ventre en disant ‘'ici, précisément'. Il a répondu ‘'Bon, il faut deux personnes en dehors du corps, donc ça ne compte pas'', a ajouté Mme Bottone.»J'étais un peu choquée et j'ai dit ‘'Au vu de tout ce qui vient de se passer, et je ne veux pas en faire toute une affaire politique, vous comprenez bien qu'il s'agit d'un bébé?'' a-t-elle insisté avant de contester l'amende en justice.