Si la wilaya d'El Oued est connue pour être la cité aux Mille Coupoles, beaucoup tentent de faire de l'Algérie le pays aux mille dos d'âne. Selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, quelque 38000 ralentisseurs, sur les 50000 installés au niveau national, ne sont pas conformes aux normes techniques et légales. Répondant à une question d'un sénateur sur le phénomène des ralentisseurs, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre a reconnu que certaines routes connaissaient une prolifération anarchique des ralentisseurs. Certains sont installés par des citoyens, après la survenue d'accidents dans leurs régions, provoquant ainsi des embouteillages et des accidents, outre les dommages subis par les véhicules. La plupart des ralentisseurs hors normes sont implantés sur les chemins de wilaya, communaux et urbains, faisant état de plus de 14000 ralentisseurs traités et près de 1000 autres réhabilités.