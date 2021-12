Entamées il y a plus de 3 ans, puis interrompues, les discussions entre Bamako et la branche mobile d'Algérie télécom ont repris. Selon plusieurs sources, les autorités maliennes ont rouvert le canal de discussion avec ATM Mobilis, la branche mobile d'Algérie télécom, en vue de la vente d'une quatrième licence de téléphonie mobile. Ces négociations ont débuté il y a plus de 3 ans. L'ancienne ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, avait même annoncé en 2019 l'obtention par l'opérateur algérien d'une autorisation provisoire. Mais l'accord avait finalement capoté en raison d'un désaccord sur le prix. À l'époque, les autorités maliennes souhaitaient obtenir au moins 50 milliards de F CFA (plus de 76 millions d'euros) et Alger avait proposé la moitié, avant de rehausser son offre à 28 milliards de F CFA au début de 2020. La situation politique du Mali n'avait ensuite pas permis de prolonger les échanges.