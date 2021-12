Le directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Imad Idres, a révélé que le département réfléchit à «obliger les éleveurs à assurer le cheptel, notamment contre la mortalité» tout en précisant que ceci vise à «assurer une meilleure traçabilité de tous les cheptels». À cet égard, il a indiqué que «le ministre a donné des instructions fermes pour lutter contre l'abattage des femelles» Cette pratique sera désormais sévèrement punie. «Les contrevenants à l'interdiction d'abattre les femelles seront poursuivis au pénal», précise le responsable, qui avoue qu'il faut actuellement «repeupler» les troupeaux, en recourant «à l'importation et aux pépinières de génisses locales». Aussi, le département de l'agriculture compte également lancer un programme d'insémination qualifié «d'ambitieux» par le directeur des services vétérinaires, puisqu'il s'agit «d'introduire la vêle entre 12 à 18 mois». Concernant le lait, le locuteur a rappelé que «l'Algérie a importé entre 400 et 500 ooo tonnes de poudre de lait, en 2020, pour une facture de 1,2 milliard de dollars.»