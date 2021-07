Entre l'Algérie et la France, trois compagnies aériennes opèrent des vols spéciaux depuis le printemps de l'année dernière: Air France, sa filiale low cost Transavia et ASL Airlines. Ces vols sont à dissocier des dessertes commerciales qu'opèrent également ces trois compagnies dans les deux sens: Alger/France et France/Algérie. Air France opère un vol spécial quotidien entre Alger et Roissy Charles de Gaulle. Les deux autres compagnies aériennes françaises opèrent moins de dessertes. ASL Airlines a déjà annoncé huit vols spéciaux entre l'Algérie et la France pour la première quinzaine du mois de juillet. Elle vient d'ajouter, selon le site visa-algérie, quatre autres vols dont une desserte au départ de Béjaïa, la seule pour ce mois de juillet.