Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Misserghine (Oran) ont identifié et arrêté les deux conducteurs de bus qui circulaient en sens interdit. Cette opération fait suite à l'exploitation d'une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montrant deux chauffeurs de bus circulant en sens interdit avec des manoeuvres et des dépassements dangereux au niveau d'une route à double sens au pôle urbain Ahmed Zabana, Misserghine exposant ainsi la vie des gens au danger, précise la même source. La Gendarmerie nationale à Misserghine, en coordination avec la direction des transports de la wilaya d'Oran, a identifié et arrêté les contrevenants et procédé à la saisie et à la mise en fourrière des deux bus. Les «auteurs seront déférés devant la justice après finalisation des procédures d'enquête», a ajouté la même source.