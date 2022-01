Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, vient d'être invité à prendre part à la prochaine réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, en février prochain, au Qatar. L'invitation lui a été remise par l'ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie, Abdulaziz Bin Ali Ahmed Naâma, avec lequel il a examiné les opportunités de coopération et d'investissement dans les domaines des hydrocarbures et des mines. À l'occasion, Mohamed Arkab a invité les sociétés qataries à continuer à investir davantage dans le domaine des hydrocarbures et de créer des partenariats mutuellement bénéfiques dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs avantages aux investisseurs. Les deux parties ont, également, abordé les opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine minier en Algérie, notamment la recherche, l'exploitation et la production des substances minières.