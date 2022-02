Après deux ans d'absence pour cause de pandémie, le Salon du meuble, aménagement et décoration «Mobilia El Djazair 2022» va avoir sa 3ème édition du 1er au 6 mars 2022, au Centre des conventions d'Oran «CCO». Ce salon consacré à la créativité et à l'innovation verra la participation de tous les professionnels de l'ameublement du meuble, algériens et étrangers, pour un échange d'expériences opportun. Il permettra aussi de promouvoir toutes les variétés, issues des quatre coins du pays, de designers étrangers et de ressortissants spécialisés dans le domaine de l'aménagement. Cette manifestation sera en outre l'occasion d'une large consécration du savoir-faire algérien, en la matière. En vue de promouvoir l'économie nationale et de consacrer le «made in Algéria», les organisateurs de cette.37eme édition optent pour la relance de l'industrie du bois malgré les effets contraignants de la crise sanitaire qui a impacté l'économie mondiale.