Le plus grand volcan actif du monde, le Mauna Loa, situé à Hawaï, est entré en éruption pour la première fois en près de 40 ans, projetant des cendres aux alentours lundi matin sans pour l'heure menacer les habitations. L'éruption a débuté dimanche soir à 23h30 locales (09h30 lundi GMT), a annoncé dans un message d'alerte l'Institut de géophysique américain (Usgs). «Actuellement, les coulées de lave sont contenues au sommet et ne menacent pas les populations en aval», a-t-il d'abord précisé. Lundi matin, en réponse à une photo publiée sur Twitter et semblant montrer de la lave, l'Usgs a déclaré qu'il «semblerait que de la lave puisse s'échapper de la caldeira».»Les premières phases d'une éruption du Mauna Loa peuvent évoluer vite et l'emplacement et l'avancement des coulées de lave peuvent changer rapidement», avait prévenu l'Institut dès sa première note, dimanche. Les vents pourraient charrier du «gaz volcanique et des cheveux de Pélé», des fibres de verre volcaniques, a déclaré l'Usgs. Le service météorologique américain (NWS) a averti que des cendres volcaniques pourraient s'accumuler autour du volcan. Le Mauna Loa, qui s'élève à 4.169 mètres, est situé sur l'île de Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique. Le volcan est entré en éruption 33 fois depuis 1843. Sa dernière en date remonte à 1984, et avait duré 22 jours.