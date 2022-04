Le département d'Etat américain à la défense (Pentagone) vient d'annoncer le rapatriement de Sofiane Barhoumi en Algérie. Accusé d'avoir entraîné des terroristes d'Al Qaïda, Sofiane Barhoumi était détenu à Guantanamo Bay depuis 2002, alors qu'il n' était âge que de 32 ans. Sa libération, sur la table depuis six ans. «Le 4 février 2022, le ministre de la Défense Lloyd Austin a notifié le Congrès de son intention de rapatrier M. Barhoumi en Algérie et, en lien avec nos partenaires algériens, nous avons rempli les conditions requises pour un transfert sécurisé», a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Arrêté en 2002 au Pakistan, Sofiance Barhouni avait initialement été inculpé en 2005 pour complot lié au terrorisme. Mais dès 2008, le Pentagone avait abandonné les accusations contre lui. En 2016, la Commission de révision de Guantanamo avait déterminé que sa détention n'était «plus nécessaire» pour protéger la sécurité des Etats-Unis d'une «menace sérieuse». Son extradition n'est intervenue que 6 ans plus tard.