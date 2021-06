C'est un monument de l'identité parisienne qui s'éveille après un sommeil de 16 ans: la Samaritaine, grand magasin historique en plein coeur de Paris, a rouvert, hier, transformée en temple du luxe pour attirer notamment les touristes. Née en 1870 avec la IIIe République, la Samaritaine s'est progressivement inscrite dans l'identité de la capitale, jusqu'à son déclin commercial au tournant des années 80 et sa fermeture en 2005. «Les Parisiennes du monde entier viennent y chercher tout ce qu'elles aiment», «On trouve tout à la Samaritaine»... Les slogans des années 60-70 fleuraient bon l'insouciance des Trente Glorieuses, quand la Samaritaine était incontournable et populaire. C'est désormais autre chose: 20000 m2 dédiés au luxe, proposant 600 marques mêlant mode, art de vivre et gastronomie et deux «concept-stores». Une transformation sous la houlette du groupe Lvmh dirigé par le milliardaire Bernard Arnault.