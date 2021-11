Apple a annoncé, mardi dernier, avoir déposé une plainte contre NSO Group, la société israélienne qui fabrique le logiciel d'espionnage Pegasus qui a servi à cibler des utilisateurs d'iPhone, et avoir demandé au tribunal d'interdire, définitivement, les programmes de NSO sur les appareils et services de la marque à la pomme. NSO s'est retrouvée exposée, cet été, après des enquêtes publiées par un consortium de 17 médias internationaux, révélant que Pegasus aurait permis d'espionner les numéros de journalistes, hommes politiques, militants ou chefs d'entreprise de différents pays, y compris le président français, Emmanuel Macron. «Sur le marché de l'électronique grand public, les appareils d'Apple sont les plus sûrs, mais les entreprises qui développent des logiciels espions pour le compte d'Etats sont devenus encore plus dangereux», a déclaré Craig Federighi, le vice-président du groupe californien chargé des logiciels. «Même si ces menaces pour la cybersécurité n'affectent qu'un petit nombre de nos clients, nous prenons au sérieux toutes les attaques contre nos utilisateurs», a-t-il dit. En septembre dernier, Apple a dû réparer en urgence une faille informatique que Pegasus était capable d'exploiter pour infecter les iPhone, sans même que les utilisateurs n'aient à cliquer sur des liens ou boutons piégés. Début novembre, Washington a ajouté, NSO Group, à sa liste des entreprises interdites.