La Fédération algérienne des donneurs de sang a lancé, jeudi, un appel au don de sang à l'ensemble de la population âgée de 18 ans à 65 ans, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin de chaque année. Cet appel a été lancé, en collaboration avec l'Agence nationale du sang (ANS), à l'ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé afin de «répondre en masse à l'appel du coeur et offrir un peu de leur sang». Ce geste banal, affirme la même source, «rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin et la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade à l'occasion de cette journée». La Fédération algérienne des donneurs de sang a tenu à rassurer les donneurs que le matériel de prélèvement qui sera utilisé est «à usage unique et stérilisé, donc aucune crainte de ce côté».