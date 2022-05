Des citoyens et des acteurs de la société civile de la ville de Nefta (gouvernorat de Tozeur), ont organisé mardi, un sit-in symbolique devant le poste frontalier de Hazoua pour demander la réouverture des frontières fermées depuis plus de deux ans à cause de la pandémie de Coronavirus. Wadii Houcine, un des organisateurs de ce sit-in, a fait savoir à l'agence tunisienne, TAP, avoir adressé une correspondance officielle aux deux pays (la Tunisie et l'Algérie), appelant à l'ouverture des frontières dans les plus brefs délais après l'amélioration des indicateurs épidémiologiques liés à la pandémie de Covid.