Sous le patronage du wali de Annaba, l'entreprise Nova Creatis en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie «Seybous» et de la Confédération générale des entreprises algériennes, organise la première édition du Salon du bâtiment et de l'aménagement «Batimex» qui se tiendra du 18 au 20 Janvier 2022 au Sheraton Hotel Annaba. Evénement phare du secteur dans la région, Batimex accueille des professionnels dans toutes les branches de la construction provenant de plusieurs wilayas, opérant dans le secteur du bâtiment et des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre. Plus d'une centaine d'exposants y sont attendus, notamment les Groupes industriels, les producteurs industriels et fabricants, représentants et revendeurs de produits et équipements pour la construction et les promoteurs immobiliers. Sous le thème de «la relance économique», des conférences techniques et des ateliers thématiques se tiendront en parallèle ainsi que des rencontres d'affaires ciblées. Un salon sponsorisé par le groupe industriel Imetal «Batimetal/Encc», le Groupe Melasco et la société Cash Assurances