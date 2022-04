L'entreprise Nova Creatis, en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie «Seybouse», et le Syndicat national des pharmaciens d'officine, organise la première édition du Salon international de la pharmacie d'officine et de l'industrie pharmaceutique «Alpharma» qui se tiendra du 22 au 25juin 2022 au Sheraton Hôtel Annaba. Alpharma, événement phare du secteur dans la région, offre à ses participants et visiteurs un programme scientifique riche et prospectif avec un focus sur l'évolution de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique en Algérie et dans le monde. Les visiteurs peuvent découvrir des informations détaillées et complètes sur les derniers développements, tendances, produits et services dans divers domaines. Alpharma s'inscrit dans la politique de développement sectoriel entreprise par le président de la République, et les ministères de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique. Sous plusieurs thèmes, des conférences techniques et des ateliers thématiques se tiendront en parallèle au salon ainsi que des rencontres d'affaires ciblées.