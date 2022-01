L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, qui a quitté ses fonctions début décembre, a décliné une offre d'emploi du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué, mercredi dernier son bureau. Angela Merkel «a téléphoné à ce sujet la semaine dernière au secrétaire général de l'ONU, l'a remercié et lui a fait savoir qu'elle n'accepterait pas l'offre», a souligné la même source. Ses services n'ont pas précisé quelle était la nature exacte de la proposition des Nations unies. Mais selon des sources au sein de l'organisation, il s'agissait de prendre la tête d'un conseil composé de différentes personnalités, pour traiter de «l'agenda commun» à l'ONU proposé fin 2021 par Antonio Guterres, «conçu pour renforcer et accélérer les accords multilatéraux». Ce poste essentiellement honorifique n'aurait pas été basé à New York.