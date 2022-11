L'ancien président du Comité international des Jeux méditerranéens, l'Algérien Amar Addadi, a été désigné président d'honneur à vie du Cijm, a indiqué le Comité olympique et sportif algérien (COA). La cérémonie de remise du titre de président d'honneur à vie à Amar Addadi s'est déroulée samedi en marge de l'Assemblée générale extraordinaire du Comité international des Jeux méditerranéens (11-12 novembre 2022), organisée dans la ville italienne de Tarente, hôte des prochains JM2026. Pour rappel, Amar Addadi a présidé le Cijm pendant cinq mandats de rang. L'instance sportive méditerranéenne est présidée depuis octobre 2021 par l'Italien Davide Tizzano. L'Assemblée générale, présidée par Davide Tizzano, a réuni le Comité international des Jeux méditerranéens et les délégués des Comités nationaux oympiques des 26 pays participants dont le COA représenté par son président Abderrahmane Hamad et son vice-président Yacine Louail.