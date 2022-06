La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, a insisté, lundi à Alger, sur l'importance d'amender la loi relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, indiquant que le projet d'amendement de cette loi permettra d'alléger et de simplifier les mesures relatives au service public, notamment celles visant à transférer certaines prérogatives des administrations centrales aux administrations locales. S'exprimant devant la Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement à l'APN, la ministre a indiqué que le projet de loi en question prévoit l'amendement de l'article 10 en vue de mettre en place une commission de wilaya composée de représentants des directions des secteurs concernés. Ladite commission sera chargée d'examiner les dossiers relatifs à la classification des espaces verts déclarés par le wali ou le P/APC. Sauf que, poursuit-elle, la révision de cet article a induit l'amendement des dispositions contenues dans les articles 04, 12 et 25.