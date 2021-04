L'ambassade d'Allemagne à Alger a mis en place une nouvelle procédure pour les demandes de légalisation, a indiqué, la représentation diplomatique allemande, dans un communiqué publié sur sa page Facebook. «À partir du 18/04/2021 toutes les demandes de légalisation des documents algériens doivent être déposées auprès du prestataire de services externe de l'ambassade d'Allemagne, VFS Global», explique le même communiqué. «Cette mesure nous permet de rendre l'emploi des capacités du service de légalisation plus efficace, de réduire le délai d'attente et de mieux gérer le nombre croissant des demandes de légalisation», a précisé l'ambassade d'Allemagne à Alger. La représentation diplomatique invite les personnes concernées à consulter le site Internet de VFS Global (y compris la prise de rendez-vous et les frais de service) le site Internet de l'ambassade, pour trouver des informations concernant la procédure de demande.