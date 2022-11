Lors des travaux de la COP 27 de Charm El-Cheikh (Égypte), il a été question du transport «verts» devant contribuer à réduire les impacts environnementaux. À cet égard, Alstom propose à l'Algérie le monorail, une solution de transport entièrement automatisée qui réduit l'encombrement de la circulation et son impact sur les métropoles. Une solution écologique et durable par excellence pour les milieux urbains. «L'exemple du Caire est, en cela, intéressant. L'Algérie a fait le choix de transports modernes tels que le tramway, et pourrait être intéressée par la solution monorail dans certains de ses centres urbains les plus congestionnés», écrit le géant mondial du ferroviaire dans une contribution.