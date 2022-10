L'Agence nationale algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a annoncé, hier, dans un communiqué, le lancement d'une plateforme numérique permettant l'accès aux données du sous-sol algérien. Baptisée «explorer l'Algérie aujourd'hui» (Exalt), cette plate-forme a été lancée à l'occasion de la conférence et l'exposition internationales d'Abu Dhabi sur le pétrole «Adipec 2022», selon la même source. Entièrement intégrée et développée par SLB, une entreprise de solutions technologiques dans le secteur de l'énergie, Exalt permet un accès mondial fluide, à tout moment et n'importe où, à l'ensemble des données du sous-sol algérien et des produits durables. Elle constitue «une opportunité sans précédent, dans l'histoire du marché énergétique algérien, qui permet aux investisseurs d'explorer de nouveaux gisements, de prospecter et d'évaluer le potentiel du domaine national des hydrocarbures. Elle permet également de démontrer la valeur des opportunités nationales en amont et de promouvoir les ressources en hydrocarbures de l'Algérie dans le monde entier, y compris, à travers de futurs appels d'offres.