À l'issue de son conseil d'administration et conformément à la règlementation boursière en vigueur et à ses engagements de transparence, Alliance Assurances rend publics ses résultats financiers du premier semestre de l'année en cours. En chiffres, la Compagnie a réalisé, au 30 juin 2022, un chiffre d'affaires de 2. 874 milliards DZD contre 2. 392 Milliards DZD par rapport à la même période de l'année 2021. Soit une progression de 20%. Quant au Résultat, il est estimé à 156 millions DZD contre 123 millions DZD comparativement à la même période de l'année précédente. Ainsi, Alliance Assurances voit son chiffre d'affaires grimper sur fond d'une éclaircie économique en cette période post-pandémique et se réjouit de cette avancée considérable. Par ailleurs, Alliance Assurances poursuit ses projets de modernisation de ses procédures et de digitalisation lesquels sont en phase de finalisation et accentue ses efforts d'innovation en matière de produits et services pour offrir à ses assurés des produits à forte valeur ajoutée, améliorer les relations avec son environnement et rétablir la confiance assureur/assuré.