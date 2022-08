Saisissant l'occasion de la réouverture des frontières terrestres algéro-tunisiennes après la levée des restrictions dues à la Covid-19, Alliance Assurances a relancé, ce dimanche, son produit phare, Tunizen. Avec le concours du leader tunisien de l'assistance automobile, Général Assistance (GA), Alliance Assurances désire, à travers son offre «Tunizen», accompagner les estivants et les familles algériennes qui souhaitent se rendre en Tunisie par route et ce en leur offrant une couverture optimale. En effet, en cas de panne mécanique, d'accident de la route, de crevaison ou de difficulté de cet ordre-là, pendant tout le séjour ou le trajet sur tout le territoire tunisien, «Tunizen» assure plusieurs services dont le dépannage, le remorquage vers un réparateur agréé ou jusqu'à la frontière algérienne et même l'octroi d'un véhicule de remplacement si besoin est, ainsi qu'une protection juridique. Les souscripteurs pourront bénéficier des avantages de cette offre pour une durée d'un mois.