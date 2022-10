Avec le concours de la clinique privée El Azhar, Alliance Assurances organise, du 23 au 27 octobre 2022 une campagne de dépistage au cancer du sein au profit de ses employées. Cette action préventive, la seconde du genre, intervient concomitamment avec «Octobre rose», le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. En plus des examens cliniques proposés aux employées, la compagnie s'est mobilisée tout au long du mois rose pour la prévention de ce fléau qui touche de plus en plus de femmes en Algérie et dans le monde. Des actions ont été menées en interne (distribution de rubans roses, publication d'articles scientifiques et de vidéos sur le sujet, etc.) et sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo partagée sur les réseaux, le P-DG de la Compagnie, Hassen Khelifati, a incité les femmes de toutes les catégories de la société et les tranches d'âge à se faire dépister. En engageant des démarches citoyennes et humaines au service de la société, Alliance Assurances réaffirme et honore son statut d'entreprise citoyenne par les actes en mettant la santé des individus parmi ses priorités.