Alliance Assurances vient de rendre public son rapport de gestion pour l'exercice 2021. La compagnie a clôturé l'année 2021 avec 4,82 milliards de dinars de chiffre d'affaires, en progression de 2% soit +95 271 535 DA. Le segment «Entreprise»» représente 49,4% du portefeuille de la compagnie. L'Auto Particulier et le Non Auto Entreprise enregistrent une progression de +69 MDA chacune. La Flotte est la seule branche qui a fléchi de -63,29 MDA. L'Auto Particulier représente 44% de parts de marché suivi du non Auto Entreprise avec 26%. Après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus et le ralentissement des opérations de liquidations, l'exercice 2021 affiche une reprise des opérations qui s'est traduite par l'augmentation du nombre de dossiers traités, passant à 2 602 dossiers et le volume atteignant les 73,8 MDA. La part de Compagnie est passée de 47,04% à 50,23% soit +3,19 points. Le réseau d'agences d'Alliance Assurances au 31 décembre 2021 a atteint les 323 points de vente dont 245 Agences.