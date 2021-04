L'eau potable distribuée un jour sur deux. Le directeur de l'Algérienne des eaux (ADE) avait annoncé, la semaine dernière, cette probabilité pour l'après- Ramadhan. Ce qui avait provoqué une réelle panique chez les citoyens, notamment ceux de la capitale. Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a «éteint» le feu de la polémique. Il annonce que le programme actuel d'alimentation en eau potable dans la wilaya d'Alger sera maintenu jusqu'au mois de septembre prochain et cela grâce à des quantités additionnelles assurées par le dessalement d'eau de mer et le forage de puits. Mihoubi a précisé qu'un apport de près de 200 000 m3/jour sera assuré par les différentes stations de dessalement d'eau de mer et les puits artésiens qui seront mis en service prochainement, outre le potentiel des eaux des barrages et des stations de dessalement d'El Hamma, Cap Djenat et Fouka.