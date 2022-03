Le moudjahid et ex-avocat Ali Haroun a été décoré, jeudi à Alger, de la haute distinction de «l'Ordre du Trésor sacré, rayons d'or en sautoir» de l'empereur du Japon, en reconnaissance notamment, à sa contribution au renforcement des relations entre l'Algérie et le Japon. La cérémonie de remise de la distinction s'est déroulée au siège de la résidence de l'ambassadeur. Cette distinction se veut, selon l'ambassadeur, «un signe de la haute estime que le Japon voue à la personne et au travail de grande qualité de Ali Haroun». Rappelant la célébration par l'Algérie du 60éme anniversaire de «la fête de la Victoire», le 19 mars, le diplomate s'est dit «privilégié d'accueillir un grand moudjahid de la Guerre d'indépendance et un témoin de l'histoire de son pays». De son côté,Ali Haroun s'est déclaré honoré d'avoir apporté sa contribution, «aussi modeste soit-elle», au développement des relations entre les deux pays. «L'Ordre du Trésor sacré» de l'empereur du Japon, institué depuis 1888 en hommage au trésor impérial du Japon, récompense les personnes ayant rendu des services distingués, tant civils que militaires au Japon.