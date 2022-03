La première sortie, du nouveau directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Ali Aoun, a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la lutte pour les droits de la femme. À cette occasion, l'ancien P-DG du groupe pharmaceutique Saidal a rendu hommage et honneur à l'ensemble des travailleuses et employées de la PCH tout en rappelant le rôle fondamental que joue chaque femme au sein de l'entreprise quotidiennement et en mettant l'accent sur leur sérieux et leur professionnalisme. «Cette journée est l'occasion de vous remercier de vos efforts, de votre sérieux et de vos sacrifices pour assurer vos responsabilités sur tous les fronts: etre une mère, une soeur, une épouse, mais surtout une employée qui participe activement au développement de l'entreprise», lit-on dans le message de félicitations.