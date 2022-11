L'Algérie et le Vietnam célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Le Vietnam a été l'un des premiers pays à avoir reconnu officiellement le Gouvernement provisoire de la République algérienne, en 1958 et à ouvrir une ambassade en Algérie en 1962, juste après son indépendance. Depuis lors, les relations entre le Vietnam et l'Algérie n'ont cessé de se consolider et de se développer. Les deux pays ont continué à se soutenir sur le plan politique, dans la défense et l'édification de la Patrie de chacun. La confiance politique et la compréhension mutuelle entre les deux parties sont renforcées par le maintien des échanges de délégations à tous les niveaux, des mécanismes tels que le Comité de coopération intergouvernementale, la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères... Grâce à cela, les dirigeants des deux parties ont partagé une évaluation commune sur les questions bilatérales et internationales, et ont atteint un consensus élevé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays.