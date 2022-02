Dans un communiqué, Algérie télécom a invité l'ensemble de ses clients à découvrir la nouvelle version de l'espace qui leur est dédié. Une version permettant d'accéder «facilement» à l'ensemble des informations concernant les abonnements et les prestations offertes. Cet accès s'effectue via le nouveau lien «client.at.dz» ou via le site web www.at.dz, en appuyant sur la rubrique «Espace Client».

Depuis, dimanche, les abonnés aux services Idoom Adsl, Idoom Fibre, Idoom 4Glte et Idoom fixe peuvent accéder facilement à l'ensemble des informations concernant leurs abonnements et les prestations. Ces prestations concernent la consultation des informations du compte (nom, adresse, numéro de téléphone, email, type d'abonnement), la date d'expiration de son abonnement internet, la consommation en cours de l'abonnement téléphonique, la consultation des factures impayées, les opérations de rechargement électronique, les consommations et quota restant de l'abonnement 4G, ajout ou modification de l'email pour recevoir la facture électronique. Le nouvel espace client est disponible en trois langues: arabe, français et anglais.