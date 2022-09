Une nouvelle année scolaire et de nouvelles ambitions dans la réalisation de réussites qui rendent parents et élèves heureux. Pour atteindre ces résultats, il faut travailler dur et améliorer continuellement le niveau. C'est pourquoi Algérie télécom a décidé de mettre à la disposition des élèves une plate-forme de soutien pédagogique en ligne dénommée «Dorouscom». Un service qui permet aux élèves de bénéficier des cours de soutien en ligne dans les différentes matières des trois cycles: primaire, moyen et secondaire, conformément au programme de l'Éducation nationale. Des leçons accessibles partout et à tout moment, selon un abonnement choisi. L'abonnement au service «Dorouscom» est disponible au niveau des agences commerciales d'Algérie télécom. Ainsi, l'abonnement mensuel est fixé à 500 DA la matière, à 1200 DA le trimestre et 3200 DA l'année. Tandis que l'abonnement aux cours intensifs est fixé à 2000 DA la matière. «Dorouscom» est accessible partout et à tout moment, via le lien: