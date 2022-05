Le Groupe Télécom Algérie et le Groupe Elec El Djazaïr viennent de signer une convention de partenariat portant sur l'encouragement et la promotion de la production nationale.

Cet accord vise notamment, selon ses initiateurs, à mettre en place un cadre «approprié» à même de «libérer l'esprit d'initiative et à renforcer la manutention industrielle pour couvrir les besoins du Groupe Télécom Algérie en matériels électroniques, électriques et informatiques et les services y afférents».

La signature de cette convention vise à concrétiser la stratégie des deux secteurs en matière de promotion et d'encouragement de la production nationale et intervient en application des engagements du président de la République visant à favoriser la production nationale pour réduire la facture des importations.