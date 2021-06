L'Entreprise publique de télécommunications, Algérie télecom, s'est lancée, depuis jeudi, dans un nouveau processus d'expérimentations techniques. L'objectif est de porter le débit Internet des abonnés de 4 Mbps à 10 Mbps, et des abonnés de 10 Mbps à 20 Mbps. Dans un premier temps, les expérimentations techniques des abonnements résidentiels «Idoom Adsl» et «Idoom Fibre» seront menées à travers les wilayas d'Alger, Blida, Chlef, Oran et Tlemcen, précise l'entreprise dans un communiqué mis en ligne sur sa page officielle Facebook. L'opération s'étendra progressivement aux autres wilayas du pays. En effet, Algérie télécom a adopté une approche progressive afin de prendre en charge de manière optimale les éventuels obstacles qui pourraient empêcher certains abonnés de bénéficier de l'augmentation du débit. Intervenant 3 mois après l'augmentation de la vitesse du flux au profit de plus de 2 millions d'abonnés, cette opération s'inscrit dans la feuille de route élaborée par Algérie télécom afin de répondre, dans les meilleurs délais, aux aspirations de sa clientèle en matière de vitesse de flux Internet fixe.