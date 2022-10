L'entreprise publique Algérie télécom a annoncé, dans un communiqué, le lancement de nouvelles offres Idoom 4G LTE permettant aux abonnés de profiter de volume internet très haut débit allant jusqu'à 1 Téraoctets (To).

Les nouveaux souscripteurs (résidentiels) à l'offre 4G LTE bénéficieront, outre de tarifs et avantages exceptionnels, d'un modem 4G avec un volume Data de 150 Go au lieu de 30 Go au prix de 4500DA.

Les clients disposant d'un modem 4G et qui souhaitent acquérir uniquement la carte SIM bénéficieront d'un volume de 10 Go valable 10 jours aux côtés d'appels illimités vers le fixe et Volte, pour uniquement 200 DA. En outre, plusieurs «Pass» allant de 100 à 500DA sont proposés.

Par ailleurs, l'ensemble des recharges permettront aux abonnés de bénéficier de plus de volumes internet aux côtés d'autres avantages.

Pour de plus amples informations relatives à ces offres, Algérie télécom invite ses abonnés à consulter son site web: www.algerietelecom.dz.