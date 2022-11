Algérie télécom a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme d'offres Idoom Fibre destinées aux clients résidentiels allant jusqu'à 300 Mégas. Il s'agit d'offres touchant le client ayant un abonnement internet jusqu'à 50 Mégas qui bénéficiera systématiquement d'une augmentation de débit jusqu'à 100 Mégas au même tarif, soit 3599 DA, a-t-on indiqué lors d'une cérémonie de lancement de ces offres. Le tarif du palier de débit jusqu'à 50 Mégas passe désormais à 2999DA, au lieu de 3599 DA, soit une réduction tarifaire de plus de 16%. Le client ayant un abonnement internet jusqu'à 100 Mégas bénéficiera d'une augmentation de débit jusqu'à 300 Mégas au même tarif, soit 6999 DA. Un nouveau palier de débit jusqu'à 200 Mégas vient enrichir la gamme d'offres disponible avec un tarif exceptionnel de 4999 DA. Les nouveaux souscripteurs à cette offre Idoom Fibre pourront bénéficier d'un terminal optique, pour un paiement de 2 mois d'abonnement (débit allant jusqu'à 15 Mégas) et d'un mois d'abonnement pour les paliers des débits supérieurs (jusqu'à 20, 50, 100, 200 et 300 Mégas).