Nous avons annoncé dans notre édition du 15/02/2022 la disponibilité d'une plate-forme web créée par Algérie télécom seulement, et comme souvent, il reste des choses à faire. Nous avons été contacté par des lecteurs qui se plaignent que l'option «créer mon espace client» pour un nouvel accès ne fonctionne simplement pas et que la possibilité de récupérer son mot de passe pour ceux qui l'auraient oublié ne reconnaît pas l'adresse mail du client. D'autre part, les préposés aux guichets d'Actel ne peuvent répondre aux doléances des clients vu qu'ils ne sont pas renseignés sur les éventuelles solutions à apporter; ni qui contacter. Pourquoi mettre en place un service qui n'est pas au point et surtout pourquoi remplacer ce qui fonctionnait par une prestation qui n'est pas au point?