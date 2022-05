Algérie poste et la Banque nationale d'Algérie (BNA) ont procédé à la signature d'une convention portant sur le traitement informatisé des prélèvements sur comptes CCP des clients avec option de balayage. La convention a été signée par les premiers responsables des deux institutions lors d'une cérémonie en présence des hauts cadres des deux entités publiques. Cette initiative permettra aux clients, titulaires de comptes CCP et bénéficiaires de financements BNA, d'effectuer le règlement de leurs mensualités par prélèvement automatique de leurs comptes CCP, sans obligation de domiciliation de leurs revenus auprès de la BNA. Cette convention, permet, également, de renforcer les relations de coopération entre ces deux institutions prestigieuses au profit de leur clientèle commune et de faciliter l'accès des citoyens aux financements bancaires et ce, en droite ligne avec les orientations des pouvoirs publics.