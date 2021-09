Alors que la Compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a repris, partiellement, ses vols le 1er juin après plus d'une année de suspension, les liaisons maritimes, sont quant à elles, toujours suspendues depuis mars 2020. Aucune date n'a, pour le moment, été fixée pour la réouverture des frontières maritimes et la reprise des dessertes par Algérie Ferries et les autres compagnies maritimes étrangères. Face à cette situation, plusieurs députés de l'émigration maintiennent la pression pour la réouverture totale des frontières aériennes, maritimes et terrestres. Parmi ces députés, Abdelouahab Yagoubi, membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale. Pour ce parlementaire, «rien ne justifie de continuer à fermer les frontières terrestres et de ne pas reprendre toutes les liaisons maritimes et aériennes avec des capitales mondiales et autres villes où la présence des Algériens est importante». Pour rappel, les pertes de la compagnie étatique de transport maritime, Algérie Ferries, s'élevaient à environ 9 milliards de dinars en 2020.