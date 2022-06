L'accélérateur de start-up «Algeria Venture» a signé à Alger une convention de partenariat avec «Google for Start-up» dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Mena), en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid qui a souligné que cette «convention permettra d'encadrer et de former un maximum de start-up et de répondre à leurs demandes croissantes de formation». Elle permettra également aux start-up d'utiliser les technologies de Google pour faire aboutir leurs projets et de bénéficier de formations assurées par des experts internationaux et de développer leurs compétences. Il s'agit de former une centaine de start-up en 2022, tout en s'efforçant d'augmenter le nombre de bénéficiaires dans les années à venir.