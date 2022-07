Présidant, mercredi, une réunion en présence de cadres du ministère et du directeur général de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Enmtv) et son staff administratif, consacrée à la révision de la politique commerciale de la compagnie, notamment de la plateforme électronique de vente de billets, le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a plaidé pour «l'accélération du lancement d'une ligne maritime urbaine reliant la pêcherie d'Alger au port de Tamenfoust en passant par la promenade des Sablettes» avec la possibilité d'une extension au port de Zemmouri (Boumerdès) pour désengorger le trafic routier que connaît la capitale. Sur un autre plan, le ministre a appelé à accompagner le lancement de la ligne maritime Alger-Napoli (Italie) prévu le 24 juillet par une campagne de promotion, en proposant des prix concurrentiels, tout en préconisant l'ouverture de nouvelles lignes et destinations et en accompagnant cette stratégie par un plan de développement de la flotte maritime de la compagnie et sa modernisation conformément aux standards internationaux.