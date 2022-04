Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a annoncé, jeudi à Alger, l'ouverture de la ligne de transport maritime entre Alger-Tipaza l'été prochain. Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de la bande littorale pour développer le transport maritime des voyageurs entre les villes côtières. Le ministre a fait état, dans ce sens, de plusieurs projets en cours d'étude pour ouvrir d'autres lignes maritimes entre les villes côtières, «notamment celles disposant de gares maritimes». À cet égard, il a été procédé à l'octroi de cinq droits de concession et dix accords de principe pour l'exploitation des services de transport maritime des voyageurs et des marchandises, ainsi que de licences d'exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance. Le ministre a également fait état d'un projet de réalisation d'une gare maritime à Ghazaouet, en cours d'étude.